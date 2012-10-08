Компонент для Joomla. Приватно для Врещ В.

Есть сайт на сервере 7910.ua нужно перенести наш сайт, а точнее интернет магазин посадить на движок, джумла, опен карт, что нибудь недорогое. НО, есть одно большое НО, сайт сейчас занимает хорошие позиции по многим конкурентным ...