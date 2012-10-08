Компонент для Joomla. Приватно для Врещ В.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка94 просмотра

Нужно создать компонент для Joomla для взаимодействия ряда пользователей

Joomla
13 лет назад
yil123
Ильдар 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vreshch
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$400
14 дней

Заявки фрилансеров

vreshch
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад