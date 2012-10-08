нужно внести мелкие правки в ИТ на Virtuemart 2. Подробности в личку
Компонент для Joomla. Приватно для Врещ В.
Нужно создать компонент для Joomla для взаимодействия ряда пользователей
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Заявки фрилансеров
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