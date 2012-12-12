Поставить сайт (Joomla + Virtuemart)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки82 просмотра

Есть шаблон joomla + virtuermart, купленный на templatemonster.com. Нужно поставить сайт (есть fullpackage) и сделать полную локализацию, сменить валюту.

icq: 647245590

skype: mediadick

Joomla
13 лет назад
mediadick
Платон 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

modx-services
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
79 отзывов(-1)
13 лет назад
$20
1 день
Поставил joomla всё ок
Спасибо, рекомендую.

Заявки фрилансеров

modx-services
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
79 отзывов(-1)
13 лет назад