Здравствуйте! Необходимо доработать плагин jform_category, который входит в состав SEBLOD CCK для Joomla. 1. Добавить поле "parent_id" в настройки поля типа category. При поиске и создании статьи плагин должен ...
Сайт на Джумла
Нужно в кратчайшие сроки из макета сайта сделать сайт на джумле.
Оплата после ссылки на Вашем сервере.
псд предоставлю.
кто сможет?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужны доработки в интернет-магазине ingenu.ru 1. Изменение шаблона страницы регистрации (пример страницы покажем) 2. Добавление параметра "Размер" на страницу товара 3. Настроить meta тэги. Раньше их можно было ...Закрыт12 лет назад
- $100
Необходимо внести ряд изменений в уже готовый сайт. В основном вёрстка, немного РНР. Дизайном заниматься не надо, всё есть. Сайт работает на друпал. Полное ТЗ находится по адресу: https://docs.google.com/document/d/1sUxD-TgTfuKXhFjJaLZE4CnKcxpM4KZBOa-r2mH9itU/edit ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо установить последний русифицированный движок престы который работает стабильно, настроить его под продажи в России. Далее установить, русифицировать и настроить купленный шаблон престашоп (http://www.templatemonster.com/ru/prestashop-themes-type/37970.html). Вообщем нужно запустить магазин фронт-офис которого будет полностью русским, бэк-офис должен ...Закрыт13 лет назад
На саит поставить скрипт http://www.4qsurvey.com/ купленный скрипт вставить на сайт которыи на джумле установлен мои саит Работа некропотливая прошу отписатся умельцамСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно обновить joomla до новой версии. Настроить и русифицировать virtuemart. При этом сохранить данные, которые есть на сайте. Проект срочный.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть проект motorsportgroup.ru статический ,нужно перенести на вордпрес, есть к нему тз (вышлю по запросу) единственное что нет в ТЗ сделать перелистывание страниц без перезагрузки на квериСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть проект на самописной кмс, требуется перенести желательно на популярную кмс (DLE, Drupal, Joomla и т.д.) возможно платная кмс. Ссылка на проект — goo.gl/vq5F3 Самое проблематичное что я вижу в переносе это поиск ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Требуется найти и подобрать 5 плагинов для WordPress. Функционал плагинов описан в прикрепленном ТЗ. Ваша задача найти максимально подходящий под указанные цели плагины, протестировать на своей площадке и после согласования установить и настроить их на ...Закрыт13 лет назад
Не можем разобраться, как добавить дополнительные фотки к товарам, если это предусмотрено движком - то заплачу за то, что помогли разобраться, если не предусмотрено, то надо доработать - тоже заплачу. Дополнительные фотки должны быть меньшие ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад