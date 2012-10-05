Подобрать плагины для WordPress

Требуется найти и подобрать 5 плагинов для WordPress. Функционал плагинов описан в прикрепленном ТЗ. Ваша задача найти максимально подходящий под указанные цели плагины, протестировать на своей площадке и после согласования установить и настроить их на моей площадке.

Приветствуются разработчики, которые готовы за дополнительную (умеренную) плату внести небольшие изменения в выбранные плагины.