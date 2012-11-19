Наполнить проект

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок217 просмотров

Необходимо наполнить проект информацией, техническое описание инструментов и станков.

Вставка фото, таблиц, различных рекламных материалов.

CMS WordPress

Оплата за копи-паст 3 рубля за страницу. Вставка текстов с корректированием (поправка опечаток, орфографии, согласование падежей), 5 рублей за страницу.

Общий объем страниц: ~ 150-200 штук

WordPress
13 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lisa-patrikeevna
Лиса 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$30
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

lisa-patrikeevna
Лиса 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад