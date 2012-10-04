Нужен перенос, доработка, редизайн и интеграция сайта www.globegroup.ru с php на hostcms 6 с сохранением наполнения, названий страниц и метатегов. Новый шаблон с уникальным дизайном под hostcms 6.0. RSS импорт. Платежный ...
Мелкая правда в WordPress
Требуется мелкая правка в меню сайта или даже скорее консультация по WordPress
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