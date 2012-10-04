Реконструкция сайта на modx

Существует сайт на modx. Требует много изменений как по внешнему виду страниц (html, css, но переделка шаблона пока не требуется), так и по выборке данных. Потребуются и js скрипты.

В данном проекте предпочтение - специалистам из Москвы

Характер работы - ближе к фоновому по мере поступления информации на замену, совсем не аккорд. Соответственно, и оплату будем согласовывать, к примеру, понедельно по реальной загрузке.