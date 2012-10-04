Реконструкция сайта на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки85 просмотров

Существует сайт на modx. Требует много изменений как по внешнему виду страниц (html, css, но переделка шаблона пока не требуется), так и по выборке данных. Потребуются и js скрипты.

В данном проекте предпочтение - специалистам из Москвы

Характер работы - ближе к фоновому по мере поступления информации на замену, совсем не аккорд. Соответственно, и оплату будем согласовывать, к примеру, понедельно по реальной загрузке.

CSSHTMLJavaScriptMODX
13 лет назад
AVE-studio
Артур 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров