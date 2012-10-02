Сайт на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок93 просмотра

Требуется помощник для создания корпоративного сайта на Drupal.

Дизайн сайта будет предоставлен.

Одно из требований - разграничение прав доступа для правки различных разделов (например, пресс-служба имеет доступ только к правке новостей).

Drupal
13 лет назад
artmstell
Дмитрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров