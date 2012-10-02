Прикрутить форум и доску объявлений к сайту на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка92 просмотра

Есть сайт на WP, надо прикрутить форум и доску объявлений.

Помощь в выборе решения и его реализация.

WordPress
13 лет назад
YYNN
Юрий 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров