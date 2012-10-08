Настроить 2 сайта на WP

В общем купил два сайта без домен, но там распаковка по importbuddy и на сервере у меня почему-то не хочет работать. Ну и я решил вручную перенести все файлы по фтп в итоге все работает, но не отображаются картинки почему-то.

Нужен человек отлично разбирающийся в WP, чтобы привести все в порядок.