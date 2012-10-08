Настроить 2 сайта на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок145 просмотров

В общем купил два сайта без домен, но там распаковка по importbuddy и на сервере у меня почему-то не хочет работать. Ну и я решил вручную перенести все файлы по фтп в итоге все работает, но не отображаются картинки почему-то.

Нужен человек отлично разбирающийся в WP, чтобы привести все в порядок.

WordPress
13 лет назад
av_newlife
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

disabler
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена очень быстро! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

disabler
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад