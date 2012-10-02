Поставить шаблон Opencart + небольшие доработки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок74 просмотра

Требуется поставить шаблон с templatesmonster и сделать небольшие доработки в выводе информации.

Сам шаб: http://livedemo00.template-help.com/opencart_39318/

Подробное ТЗ в приложении.

ICQ: 647245590

Opencart
13 лет назад
mediadick
Платон 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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