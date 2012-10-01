Нужен помощник по Джумла

Для долгосрочного сотрудничества нужен человек для помощи в следующих вопросах:

- изменить расположение блоков на сайте

- поставить psd на движок

- сделать форму заказа на сайте

и т.п.

Движки у меня на сайтах чаще всего на Джумле. Если вы знаете другие CMS, то это будет плюсом.

Оплата по проектно. Можно, например, по часам.

Объем работы - в среднем 2 часа в день.

Жду от вас в личку или здесь информацию:

1. С какими движками работали.

2. На каком уровне знаете (можете ли поставить инет-магазин, написать/поправить компонент)

3. Есть ли опыт или желание разобраться с незнакомыми движками.

4. Время, когда бываете онлайн.