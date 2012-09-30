Возникают ошибки - надо поправить (Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка108 просмотров

Поправить сайт http://vector-radio.ru/ (joomla1.0.13)

Возникает такая ошибка http://prntscr.com/gkn17 , например на странице:

http://vector-radio.ru/internet-magazin/portativnye-racii-kenwood.html

Ваши предложения по цене и срокам?

Joomla
13 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров