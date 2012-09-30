Объёмы: 1. Сменить значки 4 штуки и убрать под ними текст 2. Добавить тексты - 2 шт. 3. Добавить фото 30-50 шт. + описание 4. Добавить несколько статей статей 5. ...
Возникают ошибки - надо поправить (Joomla)
Поправить сайт http://vector-radio.ru/ (joomla1.0.13)
Возникает такая ошибка http://prntscr.com/gkn17 , например на странице:
http://vector-radio.ru/internet-magazin/portativnye-racii-kenwood.html
Ваши предложения по цене и срокам?
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