Обновить инфу на сайта (Джумла) + форма обр. связи

Объёмы:

1. Сменить значки 4 штуки и убрать под ними текст

2. Добавить тексты - 2 шт.

3. Добавить фото 30-50 шт. + описание

4. Добавить несколько статей статей

5. Сменить меняющиеся фото по центру.

Основная задача проработать главную страницу.

Сделать её информативной, привлекательной, лаконичной.

Изменить иконки

Если будут свои предложения удовольствием рассмотрю.

Поставить номер телефона на главной странице.

Поменять цвет сайта на тёмно-золотистый по бокам добавить.

Убрать внизу проекты до и после и добавить иконки кликабельные с переходом к информации.

Также необходимо добавить форму обратной связи, но пока не видим куда, нужны предложения + интегрировать админку с соц.сетью вконтакте.

По цене очень бюджетно, закончить надо во вторник-среду.

Жду от вас цены за все, по частям проект разбрасывать бы не очень хотелось, но возможно.

Оплата сбербанк, вебмани, ЯД.

Иконки, текст и фото дам исполнителю.