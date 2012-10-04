Обновить инфу на сайта (Джумла) + форма обр. связи

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки130 просмотров

Объёмы:

1. Сменить значки 4 штуки и убрать под ними текст

2. Добавить тексты - 2 шт.

3. Добавить фото 30-50 шт. + описание

4. Добавить несколько статей статей

5. Сменить меняющиеся фото по центру.

Основная задача проработать главную страницу.

Сделать её информативной, привлекательной, лаконичной.

Изменить иконки

Если будут свои предложения удовольствием рассмотрю.

Поставить номер телефона на главной странице.

Поменять цвет сайта на тёмно-золотистый по бокам добавить.

Убрать внизу проекты до и после и добавить иконки кликабельные с переходом к информации.

Также необходимо добавить форму обратной связи, но пока не видим куда, нужны предложения + интегрировать админку с соц.сетью вконтакте.

По цене очень бюджетно, закончить надо во вторник-среду.

Жду от вас цены за все, по частям проект разбрасывать бы не очень хотелось, но возможно.

Оплата сбербанк, вебмани, ЯД.

Иконки, текст и фото дам исполнителю.

Joomla
13 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Joey_Smith
Александр 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$25
1 день
Спасибо Александру, что возился с нами, работа выполнена оперативно, на высоком уровне!
Работа была действительно не простой, с первоначального вида заданий непосредственный заказчик многое что пересмотрел и пришлось всё переделывать и перенастраивать. Претензий непосредственно к Кристине не имею. Оплата произведена вовремя.

Заявки фрилансеров

Joey_Smith
Александр 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад