Добрый день всем. Нужно доработать CMS W2W.Городской портал на DLE. Что нужно: 1. Подправить редакторы в админке 2. Подправить несколько модулей и настроить вывод итп... Вообщем нужно ...
Нужен блог на WordPress
Нужно из готовой темы создать блог на WordPress так сказать "под ключ"
0. развернуть все на хостинге
1. убрать ссылку в подписи шаблона
2. закрыть на первое время в robots.txt от пс
3. настроить правильно robots.txt на будущее
4. настроить возможность комментов из vk.com
5. убрать лишние элементы
6. сделать ссылки на внешние ресурсы скриптом (для невидимости пс)
7. форма обратной связи в разделе контакты
8. карта сайта для пс
9. настроить .ataccess
10. другие мелочи по необходимости
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