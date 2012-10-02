Нужен блог на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок196 просмотров

Нужно из готовой темы создать блог на WordPress так сказать "под ключ"

0. развернуть все на хостинге

1. убрать ссылку в подписи шаблона

2. закрыть на первое время в robots.txt от пс

3. настроить правильно robots.txt на будущее

4. настроить возможность комментов из vk.com

5. убрать лишние элементы

6. сделать ссылки на внешние ресурсы скриптом (для невидимости пс)

7. форма обратной связи в разделе контакты

8. карта сайта для пс

9. настроить .ataccess

10. другие мелочи по необходимости

WordPress
13 лет назад
pips2500
51 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Все сделано четко, грамотно и оперативно за адекватную цену!
Работа была приятной, всё было предоставлено для работы

Заявки фрилансеров

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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