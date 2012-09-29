Обновить движок сайта Netcat 3.5 на Netcat 4.7

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка91 просмотр

Необходимо обновить движок, при этом сохранить всю базу и подключить новые модули. Желательно исполнитель из Москвы. для иногородних - если только без предоплаты или безопасная сделка.

адрес сайта www.topsword.ru

13 лет назад
Skif74
Иван 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров