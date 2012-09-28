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Контент-менеджер (подготовка и заливка контента)
Бюджет по договоренности
Контент-менеджер (подготовка и заливка контента)
Добрый день! В связи с расширением штаба требуются сотрудник для подготовки контента ( видео, картинки, каталог, форум, сео описание) на наши сайты.
От кандидата не требуются каких-то сверхестственные умений и навыков, чтобы выполнять эту работу вам достаточно знать:
1. Что такое wordpress – минимум на начальном уровне
2. Базовые знание html приветствуются, но не обязательны
3. Грамотность
4. Усидчивость, умение выполнять монотонную работу
5. Пунктуальность и всегда быть на связи
Более подробное описание работы описано в приложенном файле (2 стр. текста в Word’е).
Перед тем как отвечать на проект обязательно ознакомьтесь с этим файлом.
По опыту других наших сотрудников, время выполнения 1-го проекта 2-3 часа. После того как набьете руку на проект у вас будет уходить меньше времени.
Нормальный уровень производительность – 1 проект в день.
Оплата за 1 проект составляет 300 рублей. Оплата по факту через WebMoney.
Гарантии добропорядочности с нашей стороны – Персональный аттестат в WebMoney, BL>170, а так же положительные отзывы от исполнителей на этом сайте.
Если вы ознакомились с условиями работы и вас все устраивает – оставляйте, ниже заявку (контакты, опыт подобной работы и т.д.) мы с вами свяжемся (желательно побеседовать в skype), так же вам будут предоставлены ссылки на обучающие ролики по всем шагам работы с комментариями и необходимым софтом.
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