Доработка сайтов на ModX

Есть несколько сайтов, которые нужно доработать и продолжать развивать/поддерживать.

artist3d.ru - изменения вида новостей, создание всплывающей формы обратной связи и т.д. (псд есть)

Второй сайт покажу исполнителю - работа с онлайн оплатами и функционалом калькулятора.

Приветствуется знание яваскрипта, а еще хорошо что бы и верстальщиком были, но верстальщика могу подключить своего.

Ищется надежный программист

Задачи будут от простых сайтов-визиток, до крупных порталов

Новички и профи высокого уровня не подойдут.

Пишите среднюю стоимость за сайт-визитку (программинг) или за час работы.