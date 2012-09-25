Перенести на CMS проект

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки186 просмотров

Есть сайт на самописной кмс, требуется перенести желательно на DLE, Hostcms или что то в таком духе.

Пациент — goo.gl/vq5F3

Требуется сохранить урлы.

От вас опыт работы, портфолио, разбираться в чужом коде.

DLE
13 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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