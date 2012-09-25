Программист для zakupayka.com

Нужен программист для сайта закупайка.рф на постоянной основе.

Сайт запущен и работает пол года, но есть много доработок и усовершенствований (новые сервисы, оптимизация для ПС, новые функции, юзабилити и т.д.)

з/п 10 000 р в мес при 3-х часовой работе 5 дней в неделю (ср.,четв.,пятница, суб., воскр.)

в дальнейшем возможно постоянно. Оплата на яндекс деньги

Требования:

опыт разработки на PHP не менее 3-х лет

Знание Фрэймворк Kohana

знание MySQL

Опыт поисковой оптимизации