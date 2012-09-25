Здесь http://video-nova.ru/portfolio/foto-portfolio/ и здесь http://video-nova.ru/portfolio/video-portfolio/ добавить блог с возможностью комментирования. Мне нужно оформить по моему дизайну (zalil.ru/33770170 в архиве картинки) два блога на сайте Оба блога ...
Программист для zakupayka.com
Нужен программист для сайта закупайка.рф на постоянной основе.
Сайт запущен и работает пол года, но есть много доработок и усовершенствований (новые сервисы, оптимизация для ПС, новые функции, юзабилити и т.д.)
з/п 10 000 р в мес при 3-х часовой работе 5 дней в неделю (ср.,четв.,пятница, суб., воскр.)
в дальнейшем возможно постоянно. Оплата на яндекс деньги
Требования:
опыт разработки на PHP не менее 3-х лет
Знание Фрэймворк Kohana
знание MySQL
Опыт поисковой оптимизации
Заявки фрилансеров
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