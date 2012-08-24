Нужна верстка проекта в HTML5 (около 70 страниц), есть главная http://belka-sp.ru/?view в таком же духе. для начала нужно сделать разработанную заглушку к верстке проекта приступим позже он пока не до конца прорисован.
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт9 лет назад
главная страница проекта http://belka-sp.ru/?view разработан мультяшный персонаж. нужен дизайн всех второстепенных страниц сайта с грамотной, опытной системой юзабилити. количество страниц около 70. нужна минимальная цена за страницу, жду Ваших предложений и портфолио. оплата куда вам удобно (комиссия за перевод, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт9 лет назад
На проект совместных покупок нужен персонаж - "Белка" в разных конфигурациях: Деловая С посылкой Просто белка Белка с бельчатами.Дизайн интерфейсов и игр7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Нужен программист для сайта закупайка.рф на постоянной основе. Сайт запущен и работает 1.5 года, но есть много доработок и усовершенствований (новые сервисы, новые функции, юзабилити и т.д.) з/п 20 000 р в мес при 8 часовой работе ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужен программист для сайта закупайка.рф на постоянной основе. Сайт запущен и работает пол года, но есть много доработок и усовершенствований (новые сервисы, оптимизация для ПС, новые функции, юзабилити и т.д.) з/п 10 000 р в мес при ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно создать ролик для сайта закупайка.рф по примеру как стартовый ролик на top10.ru. топ10.ру (по английски конечно) смысл тотже рассказать входящим пользователь смысл работы проекта закупайка. Продолжительность примерно такая же. Жанр мультяшный. Стиль закупайка. со звуком. Нужна самая низкая цена и ...Анимация1 исполнительЗавершен11 лет назад