Очень понравилось работать с Сергеем! Огромное спасибо, за быстрое реагирование на просьбы, креативность, исполнительность и чёткость по срокам! Вся работа была распределена на этапы, который чётко соблюдались. На всех этапах были разные предложения "Как сделать лучше". Всем рекомендую!