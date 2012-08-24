zakupayka

Александр zakupayka

 
42 годаРоссия/Челябинск
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Вёрстка сайта в HTML5 (около 70 страниц)

    Нужна верстка проекта в HTML5 (около 70 страниц), есть главная http://belka-sp.ru/?view в таком же духе. для начала нужно сделать разработанную заглушку к верстке проекта приступим позже он пока не до конца прорисован.

    Верстка сайтаHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн второстепенных страниц сайта

    главная страница проекта http://belka-sp.ru/?view разработан мультяшный персонаж. нужен дизайн всех второстепенных страниц сайта с грамотной, опытной системой юзабилити. количество страниц около 70. нужна минимальная цена за страницу, жду Ваших предложений и портфолио. оплата куда вам удобно (комиссия за перевод, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программист Kohana

    $1000

    Нужен программист для сайта закупайка.рф на постоянной основе. Сайт запущен и работает 1.5 года, но есть много доработок и усовершенствований (новые сервисы, новые функции, юзабилити и т.д.) з/п 20 000 р в мес при 8 часовой работе ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист для zakupayka.com

    $500

    Нужен программист для сайта закупайка.рф на постоянной основе. Сайт запущен и работает пол года, но есть много доработок и усовершенствований (новые сервисы, оптимизация для ПС, новые функции, юзабилити и т.д.) з/п 10 000 р в мес при ...

    PHPMySQL
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Flаsh ролик-визитка (мультик)

    Нужно создать ролик для сайта закупайка.рф по примеру как стартовый ролик на top10.ru. топ10.ру (по английски конечно) смысл тотже рассказать входящим пользователь смысл работы проекта закупайка. Продолжительность примерно такая же. Жанр мультяшный. Стиль закупайка. со звуком. Нужна самая низкая цена и ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Z_A_P
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$165
10 баллов
11 лет назад
Flаsh ролик-визитка (мультик)
Было приятно иметь дело! Буду рад сотрудничать снова!Ставлю Вам 10 баллов заслуженно!
Очень понравилось работать с Сергеем! Огромное спасибо, за быстрое реагирование на просьбы, креативность, исполнительность и чёткость по срокам! Вся работа была распределена на этапы, который чётко соблюдались. На всех этапах были разные предложения "Как сделать лучше". Всем рекомендую!
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