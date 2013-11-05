Программист Kohana

Нужен программист для сайта закупайка.рф на постоянной основе.

Сайт запущен и работает 1.5 года, но есть много доработок и усовершенствований (новые сервисы, новые функции, юзабилити и т.д.)

з/п 20 000 р в мес при 8 часовой работе 5 дней в неделю. С переработками оплачиваю отдельно.

Возможен график с 11.00 до 19.00 (МСК)

Оплата на яндекс деньги

Требования:

опыт разработки на PHP не менее 3-х лет

Знание Фрэймворк Kohana

знание MySQL

Чёткий график работы, круглосуточное нахождение в онлайне.

ПОРТФОЛИО работ в кохане и подробным описанием что конкретно делали.