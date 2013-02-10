Доработка сайта (CodeIgniter)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки154 просмотра
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Ищется PHP-программист, хорошо знакомый с фреймворком CodeIgniter, для доработки написанного на нем (и сверстанного при помощи Twitter Bootstrap) сайта. В ближайших планах – внесение нескольких мелких «горячих» исправлений, мешающих показать рабочий прототип сайта инвесторами. В частности, сейчас необходимо исправить функцию загрузки файлов на сайт, дописать пару несложных модулей (рейтинг пользователей, поиск по сайту) и исправить уже имеющиеся. В перспективе – полноценная регулярная доработка сайта и возможность устроиться в команду программистом на оклад. Но пока, повторюсь, нужно оперативно устранить мелкие проблемы.

Нужен специалист достаточно высокого профессионального уровня, ответственный. Тем не менее, в приоритетном порядке будут рассмотрены кандидатуры молодых программистов (с соответствующими знаниями, конечно), которые хотят положить себе в портфолио интересный проект, который будет развиваться.

Оставляйте, пожалуйста, свои примерные пожелания по оплате и контакты для оперативной связи (можно Skype, лучше ICQ). Тексты заявок скрыты. С подходящими кандидатами я лично свяжусь, объясню все подробности и введу в курс дела.

Благодарю за внимание!

11 лет назад
andreydyomin
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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