Создания IRC бота на любом языке (с опытом)

Ищется адекватный разработчик, программирующий на каком-либо популярном PHP фреймворке. Бюджет вида ХХХХ$ (с учетом верстки, но без учета дизайна). Удаленная работа на фуллтайм, то бишь, у исполнителя не должно быть параллельно никакой основной работы или ...
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Нужен программист для создания irc/icq бота, копирующего часть функционала сайта. Необходимо создать механизм аутентификации пользователей через irc/icq сеть и реализовать по средствам команд от пользователя систему интерактивного создания и поиска игр. Язык разработки любой.
Опыт написания ботов под IRC – Обязателен
Подробное описание имеется + помощь от программиста проекта.
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