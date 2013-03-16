Калькулятор не работает

Нужен слайдер новостей для Форума, сдлеланного на CMS IPB. Подробности письмом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не работает калькулятор, а точнее не пишется цифры в поле при вводе с numlock
chrome, opera стирает символы
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно доработать админку на php для сайта. Функционал — загрузка картинок и редактирование разделов сайта. imgcookie.com подробности в личкеВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно завершить проект созданный на фреймворке Yii. Готовность проекта оценивается в 70%. Основное, что не сделано - панель управления. Много разных мелких доработок по сайту. ТЗ на сайт есть. Тематику сайта можно озвучить как сайт по поиску ...Закрыт11 лет назад
- $100
Создать клон сайта http://urbanurban.ru/ на wordpress с небольшими переделками (правка верстки по заготовленному макету - надо будет поменять цвета и логотип)Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте В командную работу требуются программисты, обладающие высокими знаниями в web программировании. Оставляйте вашу заявку и мы обязательно её рассмотрим!Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать правки в PHP скрипте (плагине WordPress) 1. Убрать ручную загрузку файла через форму, прописать путь к файлу на диске 2. Сделать чтобы скрипт начинал выполняться сразу при его открывании (сейчас выполняется при выборе файла и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Пролечить сайт на вирусы, удалить вредоносный скриптВеб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать мультиселект на ajax с помощью jquery плагина select2. Чтобы скрипт получал данные от моего сервера, и давал выбор пользователю - а тот затем мог делать выбор. Пример: http://angel-centre.com.ua/select2/ skype: blackcat200777Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Задача: Есть большая saas система, написанная на kohana. Нужно ее изучить и написать пару модулей интеграции с внешними сайтами, а так же внести в нее некоторые изменения. Нужен человек с опытом разработки на kohana!Закрыт11 лет назад
Ищу ответственного человека для постоянной работы. (Клиенты заграничные.) Требования: Drupal integration Drupal и & 7 basic integration, также Views and custom Content Type integration, также конфигурация Admin для оптимального использования не техническим юзером Пожалуйста вместе с заявкой, пришлите 5 примеров работы на ...Закрыт11 лет назад