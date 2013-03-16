Калькулятор не работает

Веб-программированиеЗавершен5 заявок131 просмотр
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Не работает калькулятор, а точнее не пишется цифры в поле при вводе с numlock

chrome, opera стирает символы

http://u.to/IHDdAg

11 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
pwrtraktor
Кодер 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Шикарная работа. Все четко и быстро.
Все прошло хорошо
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