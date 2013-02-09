Требуется программист на Yii

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки160 просмотров
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Нужно завершить проект созданный на фреймворке Yii. Готовность проекта оценивается в 70%.

Основное, что не сделано - панель управления. Много разных мелких доработок по сайту. ТЗ на сайт есть.

Тематику сайта можно озвучить как сайт по поиску работы ("вакансии и резюме"). Сайт уже функционирует на хостинге.

По срокам - не горит, но прогресс я должен видеть каждый день.

Приступить к работе нужно уже с начал следующей недели. Кто готов и знает Yii - оставляйте заявки.

Для оценки объема работ и получения ТЗ - пишите в приват.

Оплата по факту. Общение через ICQ или Jabber

11 лет назад
cep
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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