Сделать клон сайта на Wordpress

Необходимо написать программу для полуавтоматической торговли и сборка статистики на бирже WebMoney wm.exchanger.ru Обработка заявки происходит в интерфейсе браузера. Прикрепляю техзадание с кратким описанием схемы работы биржи. Возможен отказ от некоторых функций в случае их ...
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Создать клон сайта http://urbanurban.ru/ на wordpress с небольшими переделками (правка верстки по заготовленному макету - надо будет поменять цвета и логотип)
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