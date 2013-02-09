Сделать мультиселект на ajax с помощью select2

Необходимо написать программу для полуавтоматической торговли и сборка статистики на бирже WebMoney wm.exchanger.ru Обработка заявки происходит в интерфейсе браузера. Прикрепляю техзадание с кратким описанием схемы работы биржи. Возможен отказ от некоторых функций в случае их ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать мультиселект на ajax с помощью jquery плагина select2.
Чтобы скрипт получал данные от моего сервера, и давал выбор пользователю - а тот затем мог делать выбор. Пример:
http://angel-centre.com.ua/select2/
skype: blackcat200777
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