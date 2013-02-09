Drupal гуру для постоянного фриланса

Необходимо написать программу для полуавтоматической торговли и сборка статистики на бирже WebMoney wm.exchanger.ru Обработка заявки происходит в интерфейсе браузера. Прикрепляю техзадание с кратким описанием схемы работы биржи. Возможен отказ от некоторых функций в случае их ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу ответственного человека для постоянной работы. (Клиенты заграничные.)
Требования:
Drupal integration
Drupal и & 7
basic integration, также
Views and custom Content Type integration, также
конфигурация Admin для оптимального использования не техническим юзером
Пожалуйста вместе с заявкой, пришлите 5 примеров работы на друпале, и стоимость ваших услуг.
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