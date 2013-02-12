Сodeigniter. Правки на сайте - похожий раздел.

Есть самописный сайт pomagazinam.com.ua пока только со страницей блога.

Движок codeigniter.

нужно добавить новый раздел визуально похожий на страницу блога. (блочки типа комментарии,соц.кнопки и т.п. - уже готово, просто по примеру как в блоге нужно будет подключить). - поэтому верстки практически нет - чисто программинг.

Проект долгоиграющий, поэтому если хорошо сработаемся на этом задании, возможно долгосрочное сотрудничество.

Итак:

во вложении

страница списка вечеринок c фильтрами: party.jpg

страница развернутой вечеринки : развернутое party.jpg

место = {название,id_города}

вечеринка ={дата,название,текст, место, id_места}

структура ссылок модуля:

pomagazinam.com.ua/partys/ - список вечеринок

pomagazinam.com.ua/partys/киев/ - список вечеринок при выбранном городе.

pomagazinam.com.ua/partys/донецк/первое марта/ список вечеринок при выбранном городе донецк и дате - 1 марта.

omagazinam.com.ua/partys/все-города/первое марта/ список вечеринок при выбранном городе донецк и дате - 1 марта.

pomagazinam.com.ua/partys/донецк/первое марта/трибуна-лаунж/ - все вечеринки на трибуне лаунж в донецке.

pomagazinam.com.ua/partys/донецк/все-даты/трибуна-лаунж/ - в фильтре выбрали место = трибуна лаунж. автоматически подхватился город.

pomagazinam.com.ua/partys/донецк/все-даты/трибуна-лаунж/1/ - вторая страница вечеринок в трибуне лаунж

pomagazinam.com.ua/partys/донецк/все-даты/трибуна-лаунж/2/ - третья страница вечеринок в трибуне лаунж

т.е. partys/

урл страницы:

pomagazinam.com.ua/partys/донецк/первое января/трибуна-лаунж/новогоднее-пати/

т.е. partys/

По фильтрам: три фильтра:

город(список)/дата(datepicker)/место(список)

соответственно выбираем город - все вечеринки в городе, в фильтре мест - места из выбранного города.

соответственно выбираем только дату не выбрав город - все вечеринки по дате, фильтр города сбрасываем.в фильтр мест вкладываем только места для которых на выбранную дату есть вечеринки.

выбираем место : уже конкретно вечеринки в выбранном месте. если при этом выбрана дата, то именно в этом месте и на эту дату.

если не был выбран город, а выбрано место, то после перезагрузки автоматически заполняем фильтр город (по базе мы знаем, в каком городе место) и соответственно перегружаем список мест.

сами фильтра нестандартные select - крайне желательна библиотекой jquery chosen - под дизайн страницы.

отдельно оформить модуль слайдера вверху страницы (к примеру библиотекой, которая сама дергает модели и шаблоны, чтобы легко было подключить на другие страницы - он будет не только на этой странице).

Админку делать, только если очень хорошо знакомы с grocery crud. Иначе сделаю сам.

Те, кто свободен и может выполнить это задание пишите цену и сроки.

Условия работы:

делаете на своем хостинге, наполняете достаточным количеством записей для тестирования работы фильтров(разные даты, города, места) , url, постраничной разбивки.

Я проверяю. если все ок - оплачиваю оговоренную сумму, а вы скидываете исходники или переносите на мой сервер - обсудим.