Сodeigniter. Правки на сайте - похожий раздел.

Приветствую. Понадобилась помощь после одного криворукого фрилансера. Сайт flycаrgо.ru (набирать вручную) 1. В ГОСТЕВОЙ книге самый новый комментарий (и ответ, соответственно) должны появляться вверху страницы, а не как сейчас наоборот. 2.При ответе администратора FlyCаrgo на вопрос это имя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть самописный сайт pomagazinam.com.ua пока только со страницей блога.
Движок codeigniter.
нужно добавить новый раздел визуально похожий на страницу блога. (блочки типа комментарии,соц.кнопки и т.п. - уже готово, просто по примеру как в блоге нужно будет подключить). - поэтому верстки практически нет - чисто программинг.
Проект долгоиграющий, поэтому если хорошо сработаемся на этом задании, возможно долгосрочное сотрудничество.
Итак:
во вложении
страница списка вечеринок c фильтрами: party.jpg
страница развернутой вечеринки : развернутое party.jpg
место = {название,id_города}
вечеринка ={дата,название,текст, место, id_места}
структура ссылок модуля:
pomagazinam.com.ua/partys/ - список вечеринок
pomagazinam.com.ua/partys/киев/ - список вечеринок при выбранном городе.
pomagazinam.com.ua/partys/донецк/первое марта/ список вечеринок при выбранном городе донецк и дате - 1 марта.
omagazinam.com.ua/partys/все-города/первое марта/ список вечеринок при выбранном городе донецк и дате - 1 марта.
pomagazinam.com.ua/partys/донецк/первое марта/трибуна-лаунж/ - все вечеринки на трибуне лаунж в донецке.
pomagazinam.com.ua/partys/донецк/все-даты/трибуна-лаунж/ - в фильтре выбрали место = трибуна лаунж. автоматически подхватился город.
pomagazinam.com.ua/partys/донецк/все-даты/трибуна-лаунж/1/ - вторая страница вечеринок в трибуне лаунж
pomagazinam.com.ua/partys/донецк/все-даты/трибуна-лаунж/2/ - третья страница вечеринок в трибуне лаунж
т.е. partys/
урл страницы:
pomagazinam.com.ua/partys/донецк/первое января/трибуна-лаунж/новогоднее-пати/
т.е. partys/
По фильтрам: три фильтра:
город(список)/дата(datepicker)/место(список)
соответственно выбираем город - все вечеринки в городе, в фильтре мест - места из выбранного города.
соответственно выбираем только дату не выбрав город - все вечеринки по дате, фильтр города сбрасываем.в фильтр мест вкладываем только места для которых на выбранную дату есть вечеринки.
выбираем место : уже конкретно вечеринки в выбранном месте. если при этом выбрана дата, то именно в этом месте и на эту дату.
если не был выбран город, а выбрано место, то после перезагрузки автоматически заполняем фильтр город (по базе мы знаем, в каком городе место) и соответственно перегружаем список мест.
сами фильтра нестандартные select - крайне желательна библиотекой jquery chosen - под дизайн страницы.
отдельно оформить модуль слайдера вверху страницы (к примеру библиотекой, которая сама дергает модели и шаблоны, чтобы легко было подключить на другие страницы - он будет не только на этой странице).
Админку делать, только если очень хорошо знакомы с grocery crud. Иначе сделаю сам.
Те, кто свободен и может выполнить это задание пишите цену и сроки.
Условия работы:
делаете на своем хостинге, наполняете достаточным количеством записей для тестирования работы фильтров(разные даты, города, места) , url, постраничной разбивки.
Я проверяю. если все ок - оплачиваю оговоренную сумму, а вы скидываете исходники или переносите на мой сервер - обсудим.
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