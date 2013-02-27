Мелкие доделки по сайту

Уважаемые коллеги, Необходимо облегчить работу специалистов по продажам, смысл которой будет в автоматизации части их работы по созданию первичных документов (договора ,счета, и т.д.) Реализацию я вижу как скрипт (PHP/MySQL) хотя готов рассмотреть Ваше предложение. Скрипт размещается на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую. Понадобилась помощь после одного криворукого фрилансера.
Сайт flycаrgо.ru (набирать вручную)
1. В ГОСТЕВОЙ книге самый новый комментарий (и ответ, соответственно) должны появляться вверху страницы, а не как сейчас наоборот.
2.При ответе администратора FlyCаrgo на вопрос это имя и дата должны отображаться в одну строку.
3. Заголовок в правой части страницы
Добавить комментарий
Обязательные поля помечены *
должен выглядеть и быть на одном уровнем с заголовкам на левой стороне страницы:
Гостевая книга
ВАШИ КОММЕНТАРИИ
т.е. с красной вертикальной полоской перед заголовком и с соблюдением шрифтов и возможностью редактировать все это дело из админки.
4. Надпись Ваш e-mail не будет опубликован. должна находиться под формой заполнения комментария.
5. Кнопка ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ должна состоять только из слова ОТПРАВИТЬ.
6. Над полями заполнения должны висеть надписи Ваше имя, Ваш E-Mail, Ваш город
Сами значки *должны быть в полях форм иавтоматом пропадать, если это поле начинают заполнять.
7. В IE есть маленький косяк с флешкой, который предыдущий фрилансер отказался исправлять, как только получил от меня всю оплату. Скрин скину.
8.Во флеш шапке есть две короткие серые вертикальные полосы. Левая из них чуть толще. чем правая. Нужно исправить.
9. Ну и последнее — в теле страницы есть две длинные вертикальные серые полосы. которые как бы делят страницу на две неравные части. Эти полосы по длине сейчас разные — одна длиннее, другая короче. Нужно как-то реализовать, чтобы их длина была одинакова, либо ограничить число ответов и комментариев (лишние уползают в архив), либо еще как-то. Жду любое ваше предложение.
Сайт flycargo.ru
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