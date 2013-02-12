Поправить форму на сайте

Нужно доделать выпадание формы на сайте http://test.express.ru.

Выбираем регион Новосибирск и нажимаем на почту консультанта http://joxi.ru/jhMVUdg5CbA8c7JFOcc . Должно появляться окно с формой для отправки вопроса консультанту. Так сделано для консультантов в Москве, Спб, Краснодаре.

Нужно сделать чтобы и для Новосибирска работало.

Бюджет и сроки предлагайте.

Оплата по факту.