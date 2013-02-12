Поправить форму на сайте

Веб-программированиеЗавершен8 заявок223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доделать выпадание формы на сайте http://test.express.ru.

Выбираем регион Новосибирск и нажимаем на почту консультанта http://joxi.ru/jhMVUdg5CbA8c7JFOcc . Должно появляться окно с формой для отправки вопроса консультанту. Так сделано для консультантов в Москве, Спб, Краснодаре.

Нужно сделать чтобы и для Новосибирска работало.

Бюджет и сроки предлагайте.

Оплата по факту.

11 лет назад
Sm1thik
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
netkiber
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Быстро и качественно справился с поставленной задачей!
Общительный человек! оплата своевременная! рад сотрудничеству, рекомендую сотрудничество с данным человеком.
  • Похожие заказы

  • Скрипт генерации бухгалтерских документов

    $1000

    Уважаемые коллеги, Необходимо облегчить работу специалистов по продажам, смысл которой будет в автоматизации части их работы по созданию первичных документов (договора ,счета, и т.д.) Реализацию я вижу как скрипт (PHP/MySQL) хотя готов рассмотреть Ваше предложение. Скрипт размещается на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработать календарь на js

    привет всем не сложная задача для того, кто разбирается в js что нужно сделать: 1. выровнять всплывающий блок по отношению к любой ячейке согласно макету (это задается если не ошибаюсь в jquery - offset) 2. сделать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить область, InstantCms

    $5

    У сайта green-price.com при поиске вверху или при добавлении предприятия не хватает одной украинской области - Черновицкой. Нужно добавить. Движок InstantCms.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Калькулятор с выводом в word

    В общих чертах алгоритм калькулятора следующий: 1. Вводятся исходные данные пообъектно, (т.е. может быть расчет для одного объекта, может быть для двух и более) следующего вида : - текстовые - цифровые - выбор данных из комбобокса - выбор данных из ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    Необходимо создать интернет-магазин. 1. В магазине должна быть удобная фотогалерея (в которой можно создавать категории, подкатегории, добавлять сразу множество фотографий). 2. Рассылка (поддерка отправки писем в HTML; формирование пользователей по группам и отправлять письмо всем пользователям или ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несложный движок для сайта

    Добрый день! Нужны услуги программиста, который бы смог написать движок для простенького сайта, связаного с друзьями ВК. Приоритет выше к минимальным ценам. За дополнительной информацией обращайтесь в icq 467048313 или skype nikitok951.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Гуру Друпала

    Большой опыт работы как с самой цмс так и с пхп. Так же знать JS. Только с портфолио. Разработка не стандартных задач. Магазинная тематика.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад