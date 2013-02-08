Доработать календарь на js

привет всем

не сложная задача для того, кто разбирается в js

что нужно сделать:

1. выровнять всплывающий блок по отношению к любой ячейке согласно макету

(это задается если не ошибаюсь в jquery - offset)

2. сделать так чтобы ссылка не дублировалась на другие месяцы

3. календарь не работает в ие7, исправить

выбранному исполнителю вышлю верстку с интегрированным календарем

верстка - http://askmir.ru/verstka/111/index.html

макет - http://askmir.ru/verstka/111/index.jpg

во сколько оцените работу по деньгам ?

нужно сделать сегодня

расчет по webmoney