Доработать календарь на js

Уважаемые коллеги, Необходимо облегчить работу специалистов по продажам, смысл которой будет в автоматизации части их работы по созданию первичных документов (договора ,счета, и т.д.) Реализацию я вижу как скрипт (PHP/MySQL) хотя готов рассмотреть Ваше предложение. Скрипт размещается на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
привет всем
не сложная задача для того, кто разбирается в js
что нужно сделать:
1. выровнять всплывающий блок по отношению к любой ячейке согласно макету
(это задается если не ошибаюсь в jquery - offset)
2. сделать так чтобы ссылка не дублировалась на другие месяцы
3. календарь не работает в ие7, исправить
выбранному исполнителю вышлю верстку с интегрированным календарем
верстка - http://askmir.ru/verstka/111/index.html
макет - http://askmir.ru/verstka/111/index.jpg
во сколько оцените работу по деньгам ?
нужно сделать сегодня
расчет по webmoney
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