Доработать календарь на js

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки161 просмотр
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привет всем

не сложная задача для того, кто разбирается в js

что нужно сделать:

1. выровнять всплывающий блок по отношению к любой ячейке согласно макету

(это задается если не ошибаюсь в jquery - offset)

2. сделать так чтобы ссылка не дублировалась на другие месяцы

3. календарь не работает в ие7, исправить

выбранному исполнителю вышлю верстку с интегрированным календарем

верстка - http://askmir.ru/verstka/111/index.html

макет - http://askmir.ru/verstka/111/index.jpg

во сколько оцените работу по деньгам ?

нужно сделать сегодня

расчет по webmoney

11 лет назад
vKozyr
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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