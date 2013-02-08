Гуру Друпала

имеется сайт http://cpoc.ru/index.php в рамке "Популярные игры" сейчас установлены картинки игровых автоматов. в этой рамке сделать слайдер этих же картинок и еще добавить которых не достает: пример на _velcome-club точка com/ слайдер сделать такой же как на примере ...