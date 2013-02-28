Добавление элементов игрофикации для сайта экопарк

Добрый день!

Стоит задача - применить методы игрофикации, описанные на этом сайте http://club.cnews.ru/blogs/entry/igrofikatsiya_ для уже существующего сайта экопарка. Конкретного плана еще нет, есть лишь одна небольшая задумка.

Потребуется ее обработать и внедрить в существующее окружение сайта.

Если у вас есть уверенность, что вместе мы справимся - прошу - ваши предложения по цене и минимально - о этапах реализации.

Предполагается длительное сотрудничество.