Визуальный редактор Wordpress

Требуется php-программист для реализации функционала сайта. Приветствуются исполнители, способные быстро и качественно выполнить задачу в поставленные сроки. Стабильная работа по обслуживанию нескольких сайтов. Оплата производится по факту.
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Здравствуйте.
В один прекрасный момент перестал работать визуальный редактор в WordPress. Нужно как-то решить данную проблему. Бюджет до 300 рублей. Оплата по факту на webmoney. Желательно решить поскорее. Ссылку на сайт скину в личку.
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