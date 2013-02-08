Задача для программиста Joomla со хор. знанием php

Здравствуйте,

Если вы хорошо делаете работу, где нужно модифицировать код уже существующих компонентов, то оставьте, пожалуйста заявку.

Мы делаем сайт на Joomla с использованием joomla-компонента JReviews. Этот компонент позволяет оставлять отзывы (с рейтингом от 0 до 10) на сайте joomla. Скорее всего, вы с ним не работали раньше, но делали работу с другими joomla-компонентами.

У нас есть несколько заданий по этому компоненту, которые нужно сделать. В частности, нужно добавить авторизацию через facebook, немного по-другому выводить рейтинг и др.

Задание составлено очень хорошо (с перечислением очень детально, что нужно сделать и в каких файлах это менять) и я его вышлю вам, чтобы вы могли ознакомиться. А также дам доступ к сайту, чтобы можно было посмотреть его и компонент.