Веб-мастер в команду

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок164 просмотра
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Ищем вебмастера в команду уровень от 0 до проффесионала. НЕ СТУДИИ

Обучение в ходе работы.

Работа по наполнению конетентом, настроек ЦМС.

В резюме также опишите какие ЦМС знаете, какие хотели бы узнать. уровень знаний. рейт в час.

скайп, почта, телефон моб. для коммуникации обязательно.

Место проживания не принципиально.

Ответственность, желание учиться и зарабатывать.

11 лет назад
web89
Инга 
83 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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