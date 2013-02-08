Lightbox на oscommerce

$7
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки114 просмотров
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Здравствуйте, нужно найти причину почему не работает lightbox на картинках в oscommerce.

Пациент http://www.odezhda-optom.ua/product_info.php?products_id=254420

Жду ваших заявок. Оплата WMR . Бюджет 250 р.

11 лет назад
netkiber
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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