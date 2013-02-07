Переработка структуры URL + доп. функционал

Нужна переработка структуры URL сайта автомобильных объявлений + дополнительный функционал. Подробности в ТЗ.

Требования к кандидату:

- адекватность в общении

- профессионализм в работе

- если какие-то детали не указаны в ТЗ, но они очевидны – возможность с вашей стороны правки/доработки.

- чем меньше кода, тем лучше.

Оплата по факту выполненных работ. От вас точные сроки. Работа через безопасную сделку.