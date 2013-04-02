План поселка с разметкой

Есть: логотип, сайт на ucoz-a, со стандартным шаблоном (с ucoz-a) – www.arm-store.ru Задача: сделать сайт на отдельном хостинге, на бесплатной системе управления (по вашему выбору, любая кроме joomla, желательно OpenCart), по дизайну – вам будет дана разверстанная страница с ...
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Необходимо сделать страницу сайта, на которой будет представлен интерактивный генеральный план поселка: показаны статусы участков (свободен, занят, забронирован), при клике на участок всплывает информация о нем (тип коттеджа, площадь участка - подтягивается через аякс из БД). Пример: http://vremenagoda24.ru/landsmap.html
Изображение ген-плана в приложении
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