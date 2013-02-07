Подключить Automatic billing (PayPal Payments Pro)

Есть: логотип, сайт на ucoz-a, со стандартным шаблоном (с ucoz-a) – www.arm-store.ru Задача: сделать сайт на отдельном хостинге, на бесплатной системе управления (по вашему выбору, любая кроме joomla, желательно OpenCart), по дизайну – вам будет дана разверстанная страница с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист с уверенными знаниями в PayPal.
Необходимо организовать работу Automatic Billing Button в PayPal API.
В PayPal существует возможность автоматически снимать средства с PayPal аккаунтов клиентов, которые дали на это согласие, нажав Automatic Billing Button.
Необходимо реализовать автоматический съем средств с помощью PayPal API на PHP.
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