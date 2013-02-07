Необходимо сделать ТЗ для сайта на WordPress

Идет работа над созданием сайта (на базе движка WordPress)

Проект частично реализован... (некоторые блоки)

В общем, нужен человек который углубленно разбирается в WordPress, который создаст нормальное и внятное ТЗ (Wireframes)

Отследить что и как, наглядно можно по нижестоящей ссылке, в ней можно увидеть, что и как уже должно быть в законченном варианте: http://www.youtube.com/watch?v=ncAwTjb7tR0

Разрабатываемое приложение должно соответствовать всем необходимым параметрам безопасности (защита от SQL/HTML-инъекций, от XSS, от CSRF, DDoS и пр.)

Необходимое ТЗ должно почти полностью соответствовать мувику (в чем именно должно отличаться поясню после детального общения или же если возможно сделать полную аналогию, сообщите сами)

Если умеете создавать профессиональное ТЗ, но что-то все-таки не понятно - все мелочи и непонятности расскажу в скайпе

По оплате, оплата возможна любыми возможными вариантами виртуальных платежей

Контактная информация в моем профиле, если меня нет в скайпе или аське, пишите в приват