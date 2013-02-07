Требуется программист по доработке сайта

Имеется сайт http://hris.com.ua/ который уже год как на новом движке, но время не стоит на месте, и постоянно нужно что-то доделывать, переделывать, менять улучшать.

На данном этапе нужно сделать главной страницей не галерею, а другую страницу более обширную, информативную с которой можно будет перейти в любой уголок сайта в один клик, с учетом оптимизации и.т.д. ( тех задание сделаю) Ну и много всякие мелких доработок улучшалок.

Куда правильней размещать это объявление только догадываюсь, поэтому могу ошибиться с правильной категорией.