Задача для Magento-программиста

Всем привет! Купил обалденный наворот для сайта. Фишка в том, что не работает последняя версия giftexchange_3.10.2. А там масса наворотов, которые мне нужны! Например, мне нужна функция, когда дарящий отправляет и стоимость подарка получателю. Фишка - чтоб человек ...