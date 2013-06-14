Нужна привязка сайта к 1С УТ

Всем привет! Купил обалденный наворот для сайта. Фишка в том, что не работает последняя версия giftexchange_3.10.2. А там масса наворотов, которые мне нужны! Например, мне нужна функция, когда дарящий отправляет и стоимость подарка получателю. Фишка - чтоб человек ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна привязка 1С 8.2 УТ и сайта для обмена данными, по типу:
1) когда клиент делает заказ на сайте, то одновременно в 1С формируется заявка с учетом товарных остатков (для нашей внутренней работы), формируется счет на оплату клиенту и отправляется ему автоматически на почту.
2) Для того чтобы товар попал на сайт, достаточно его приход отразить в базе 1С. Товар должен попадать на сайт с фото и описанием
3) Когда отбивается заказ отдельно в базе 1С, то он автоматически списывается с сайта
4) Если товар закончился то автоматически помечается как "нет на складе"
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