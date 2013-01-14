bovdurenko

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Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
11 лет назад
Очень доволен работой Александра. Все сделано в срок и в надлежавшем качестве. Ко всем правкам Александр отнесся спокойно. Выполнил перенос сайта на наш хостинг. Ответил на все вопросы. Приятно работать с грамотным и вежливым человеком. Рекомендую. Хороший специалист по 1С-Битрикс.
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличный специалист. Сделал всё быстро и качественно. Рекомендую всем!
$500
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена даже раньше намеченного срока. Все пожелания учтены. Остался очень доволен. Буду работать с данным исполнителем и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Исключительно положительный опыт. Очень толковый заказчик. Четкое тех.задание, прекрасная коммуникация. Приятно работать!
$50
10 баллов
11 лет назад
Хороший исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Задачи интересные, рекомендую.
$50
10 баллов
11 лет назад
Александр все сделал вовремя и отлично. Сделал даже больше, чем договаривались. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Оплата в срок, и доп.работы были хорошо оплачены. Рекомендую!