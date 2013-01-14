bovdurenko

Александр bovdurenko

 
43 годаУкраина/Сумы
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
html, css, javascript, php,1c-bitrix, bitrix, Битрикс, 1С-Битрикс
PHPJavascriptHTMLCSSБитрикс
Отзывы заказчиков
korogan
Денис 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Интеграция верстки в 1С Битрикс Малый бизнес
Очень доволен работой Александра. Все сделано в срок и в надлежавшем качестве. Ко всем правкам Александр отнесся спокойно. Выполнил перенос сайта на наш хостинг. Ответил на все вопросы. Приятно работать с грамотным и вежливым человеком. Рекомендую. Хороший специалист по 1С-Битрикс.
spykov
Антон 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужна привязка сайта к 1С УТ
Отличный специалист. Сделал всё быстро и качественно. Рекомендую всем!
khudiev
Руслан 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Верстка и программирование сайта на 1С Битрикс
Работа выполнена даже раньше намеченного срока. Все пожелания учтены. Остался очень доволен. Буду работать с данным исполнителем и в дальнейшем.
Исключительно положительный опыт. Очень толковый заказчик. Четкое тех.задание, прекрасная коммуникация. Приятно работать!
Ответный отзыв
CTO_KOTOB
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Доработки магазина на Битриксе
Хороший исполнитель. Рекомендую!
Хороший заказчик! Задачи интересные, рекомендую.
Ответный отзыв
OxyDD
Павел 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Разместить иконки-тизеры на сайте. Битрикс
Александр все сделал вовремя и отлично. Сделал даже больше, чем договаривались. Очень рекомендую.
Отличный заказчик! Оплата в срок, и доп.работы были хорошо оплачены. Рекомендую!
Ответный отзыв