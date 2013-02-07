Смена дизайна сайта

Есть существующий сайт шоколадной тематики, который был брошен на полпути.

Очень нужен толковый человек, который любит свое дело и сможет оперативно поменять дизайн внутренних страниц. Остальные вопросы – лично

В перспективе полное изменение еще одного сайта, создание с нуля двух других...