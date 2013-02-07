Специалист для абонентской поддержки сайта на DLE

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки95 просмотров
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Требуется специалист по DLE , для поддержки небольшого статичного сайта (28 стр.), с ежемесячной оплатой, на постоянной основе. + Оплата за доп работы.

11 лет назад
kostoff
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
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