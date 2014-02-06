hris

Валентин Христич hris

 
42 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Фотография, обучение

СЕО wedmeed.com

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доп. функционал на Yii2

    [url=http://dev.wedmeet.com]http://dev.wedmeet.com[/url] авторизация   лог: dev       пасс: dev^^ Из самого срочного нужно сделать. - исправить мелкие и не очень ошибки - реализовать систему рейтингов и отзывов - подключение платежных систем - расширение функционала личного кабинета - тестирование видеоконференций ( уже ...

    Yii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фото или 3D Интерьера

    Нужны фотографии или графика интерьеров в высоком разрешении с правами (пример во вложении) Можно со стоков можно из личных архивов интерьера Для печати на выставку. Тема "Двери скрытого монтажа" без наличников, рамочек и прочего, на примере видно.  Срочно !

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Программист Yii2 в проект wedmeet.com

    Требуется программист,  работа с фреймворком Yii 2 в проект wedmeet.com  [b]Обязанности:[/b] Реализация групповой видеоконференции, регистрация через соц. сети, подключение платежных систем, далнейшее поддержание сервиса (долгосрочное сотрдудничество ) А так же перетянуть сайт на новый дизайн.  Желательно обладать такими ...

    Yii
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Текст начитки для промо ролика.

    Наталья,  ваш текст подошел идеально, хочу вас попросить еще перевести его на англ. язык. Я прикрепляю файл, так как в нем есть точечные вкрапления моих правок.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Анимация ( инфографика ) объясняющий ролик на главную сайта.

    Видеоролик размещается на главной объясняющей странице сайта ( страница входа ) непосредственно перед регистрацией.  Задача максимально доходчиво, со всеми преимуществами, объяснить пользователям как работает сервис, и убедить их зарегестрироваться. Целевая аудитория: Все те кто планирует свой праздник ( ...

    Инфографика
    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сайт - информер одностраничный под ключ

    Сайт информер, отображающий загрузку специалистов определенного направления, в виде обычного календаря. Главная страница это календарь на год, на котором отмечены разными цветами уровни загрузки на определенные даты. Из Функционала нужен Личный кабинет с минимальными настройками Кнопки / фильтры ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработки + оптимизация сайта на wordpress

    Исправление багов, настройка, дополнения, встраивание web форм и т д Сайт постоянно требует каких то доработок, поэтому требуется "админ" который сможет оперативно подключаться к работе и так же быстро решать поставленные задачи. Так же необходимо оптимизировать сайт, чтобы ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переезд сайта на CMS WordPress

    ТЕХ ЗАДАНИЕ Планируется переезд сайта hris.com.ua на CMS WordPress и для этого требуется: 1) Установить и настроить русифицированный WordPress. 2) На установленный WordPress проинсталлировать лицензионный шаблон ( ниже список вариантов ) и настроить его весь функционал согласно ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание сайта - биржи по образцу

    Сайт по фото - дизайнерскому направлению, есть образец сайта но делать нужно все с нуля. Все детали при личном общении Обязательное требование Програмист - Дизайнер должны быть из КИЕВА

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется программист по доработке сайта

    Имеется сайт http://hris.com.ua/ который уже год как на новом движке, но время не стоит на месте, и постоянно нужно что-то доделывать, переделывать, менять улучшать. На данном этапе нужно сделать главной страницей не галерею, а другую ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется ретушер

    $1000

    В студию фотографа Валентина Христича http://hris.com.ua -требуется профессиональный ретушер «в основном свадебных фотографий», (ретушь, тонировка, умение создать настроение на снимке) В месяц необходим выготавливать примерно 40-100 фото зависит от сезона -цена за одну фотографию 5-10$ -Также умение изготавливать ...

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lyubov_Midyanko
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Фото или 3D Интерьера
Рабочий процесс проходил спокойно. Валентин давал всю необходимую информацию, я всегда могла уточнить детали. К моей работе было хорошее отношение.
Сотрудничество с Любовью сложилось очень удачно. Меня понимали с первого раза, никаких лишних вопросов Сроки, даже быстрей чем я думал. Качество интерьеров меня полностью удовлетворили. Рекомендую !
Ответный отзыв
victor_andreev
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$250
10 баллов
7 лет назад
Анимация ( инфографика ) объясняющий ролик на главную сайта.
В процессе работы у меня возникла проблема с партнером, который мне помогал. Из-за этого пострадали сроки. К счастью, Валентин отнесся с пониманием, вовремя давал обратную связь по сделанной работе. Спасибо за сотрудничество, буду рад поработать с Вами еще.
Сотрудничеством с Виктором остался доволен, задача была сделать 2х минутный ролик и мы его сделали, я как зак-чик остался доволен. Виктор всегда был на связи, что очень важно для меня и старался держать в курсе событий. Были небольшие отсрочки по сдаче готового материала, как мне сказали из за внутренних каких то вопросов, но меня это особо беспокоило я уложился с роликом в срок. Рекомендую, ответственный открытый человек.
Ответный отзыв
UniqueInfo
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Текст начитки для промо ролика.
С Валентином приятно иметь дело: все четко и понятно + быстрая оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Тот редкий случай когда быстро нашел человека, быстро связался и поставил задачу. А Наталья со своей стороны быстро все сделала и качественно, очень рекомендую !
Ответный отзыв
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
4 балла
9 лет назад
Переезд сайта на CMS WordPress
Сотрудничество с Валентином, к сожалению, сложилось неудачно. Были задержки с нашей стороны по срокам, Валентин активно об этом напоминал, не стесняясь добавлять новых и новых задач, о которых мы не говорили в ТЗ и которые тоже оказывали воздействие на сроки. Был готов безвозмездно помогать и консультировать по всем вопросам, но постоянное недовольство и конечный отзыв никак к этому не располагают. Коллеги, если будете работать с данным Заказчиком, будьте внимательны, когда обсуждаете ТЗ и условия сотрудничества. И пусть Вам повезет больше :)
Сотрудничество состоялось, хоть и не скажу что гладко. Не хочу много писать, в двух словах скажу что В сроки здорово не уложились Но тем не менее проект готов, тема закрыта.
Ответный отзыв