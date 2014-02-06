[url=http://dev.wedmeet.com]http://dev.wedmeet.com[/url] авторизация лог: dev пасс: dev^^ Из самого срочного нужно сделать. - исправить мелкие и не очень ошибки - реализовать систему рейтингов и отзывов - подключение платежных систем - расширение функционала личного кабинета - тестирование видеоконференций ( уже ...
СЕО wedmeed.com
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужны фотографии или графика интерьеров в высоком разрешении с правами (пример во вложении) Можно со стоков можно из личных архивов интерьера Для печати на выставку. Тема "Двери скрытого монтажа" без наличников, рамочек и прочего, на примере видно. Срочно !3D-графика1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется программист, работа с фреймворком Yii 2 в проект wedmeet.com [b]Обязанности:[/b] Реализация групповой видеоконференции, регистрация через соц. сети, подключение платежных систем, далнейшее поддержание сервиса (долгосрочное сотрдудничество ) А так же перетянуть сайт на новый дизайн. Желательно обладать такими ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Наталья, ваш текст подошел идеально, хочу вас попросить еще перевести его на англ. язык. Я прикрепляю файл, так как в нем есть точечные вкрапления моих правок.Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Видеоролик размещается на главной объясняющей странице сайта ( страница входа ) непосредственно перед регистрацией. Задача максимально доходчиво, со всеми преимуществами, объяснить пользователям как работает сервис, и убедить их зарегестрироваться. Целевая аудитория: Все те кто планирует свой праздник ( ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт информер, отображающий загрузку специалистов определенного направления, в виде обычного календаря. Главная страница это календарь на год, на котором отмечены разными цветами уровни загрузки на определенные даты. Из Функционала нужен Личный кабинет с минимальными настройками Кнопки / фильтры ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
Исправление багов, настройка, дополнения, встраивание web форм и т д Сайт постоянно требует каких то доработок, поэтому требуется "админ" который сможет оперативно подключаться к работе и так же быстро решать поставленные задачи. Так же необходимо оптимизировать сайт, чтобы ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
ТЕХ ЗАДАНИЕ Планируется переезд сайта hris.com.ua на CMS WordPress и для этого требуется: 1) Установить и настроить русифицированный WordPress. 2) На установленный WordPress проинсталлировать лицензионный шаблон ( ниже список вариантов ) и настроить его весь функционал согласно ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт по фото - дизайнерскому направлению, есть образец сайта но делать нужно все с нуля. Все детали при личном общении Обязательное требование Програмист - Дизайнер должны быть из КИЕВАСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется сайт http://hris.com.ua/ который уже год как на новом движке, но время не стоит на месте, и постоянно нужно что-то доделывать, переделывать, менять улучшать. На данном этапе нужно сделать главной страницей не галерею, а другую ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
В студию фотографа Валентина Христича http://hris.com.ua -требуется профессиональный ретушер «в основном свадебных фотографий», (ретушь, тонировка, умение создать настроение на снимке) В месяц необходим выготавливать примерно 40-100 фото зависит от сезона -цена за одну фотографию 5-10$ -Также умение изготавливать ...Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт11 лет назад