Сотрудничеством с Виктором остался доволен, задача была сделать 2х минутный ролик и мы его сделали, я как зак-чик остался доволен. Виктор всегда был на связи, что очень важно для меня и старался держать в курсе событий. Были небольшие отсрочки по сдаче готового материала, как мне сказали из за внутренних каких то вопросов, но меня это особо беспокоило я уложился с роликом в срок. Рекомендую, ответственный открытый человек.